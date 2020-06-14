Trabzon'da şampiyonluk sesleri: Meşaleleri yakın şampiyonluk yakın

Trabzonspor'un Göztepe zaferi sonrası Bordo-Mavililer'de şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı.Taraftarlar, Göztepe maçı sonrası büyük bir sevinç yaşarken yerel basın da "şampiyonluk" vurgulu manşetler attı. Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Şampiyonluğa 7 kaldı", Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ise "Meşaleleri yakın şampiyonluk yakın" başlıklarıyla çıktı.
DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Fırtına, son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı. Trabzonspor 2004-05'te aynı seriyi yakalamıştı.
TÜM GÖZLER ABDÜLKADİR'DE
Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. MR sonucu merakla bekleniyor.
CALEB EKUBAN GAZA BASTI
Trabzonspor'un Göztepe karşısında 2. Golünü atan Ekuban, son 4 deplasman maçında 2 gol, 2 asistle oynadı.
7'DEN 70'E İNANDIK!
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Göztepe maçı sonrası sosyal medya hesabından, "En küçüğümüzden, en büyüğümüze herkes inandı ve şampiyonluğa koşuyoruz" ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca, "Masa başı senaryolar tutmayacak ve şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.
DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Fırtına, son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı. Trabzonspor 2004-05'te aynı seriyi yakalamıştı.
TÜM GÖZLER ABDÜLKADİR'DE
Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. MR sonucu merakla bekleniyor.
CALEB EKUBAN GAZA BASTI
Trabzonspor'un Göztepe karşısında 2. Golünü atan Ekuban, son 4 deplasman maçında 2 gol, 2 asistle oynadı.
7'DEN 70'E İNANDIK!
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Göztepe maçı sonrası sosyal medya hesabından, "En küçüğümüzden, en büyüğümüze herkes inandı ve şampiyonluğa koşuyoruz" ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca, "Masa başı senaryolar tutmayacak ve şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.