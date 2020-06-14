Gençler evinde kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 59. dakikasında ev sahibi ekip, Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Golden hemen 3 dakika sonra deplasman ekibi, Jevtovic'in sayısıyla skoru eşitledi.
83. dakikada Gençlerbirliği'nde sahneye çıkan Berat Özdemir, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele 2-1 sona erdi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.
24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.
36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson, Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
Sarı kart: Dk. 43 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)