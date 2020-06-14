Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.06.2020 20:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2020 20:26
    ABONE OL

    Gençler evinde kazandı | MAÇ SONUCU: 2-1

    'in 27. haftasında , Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği 'u Berat Özdemir'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Gençler evinde kazandı

    'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarının 59. dakikasında ev sahibi ekip, Sio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Golden hemen 3 dakika sonra deplasman ekibi, Jevtovic'in sayısıyla skoru eşitledi.

    83. dakikada Gençlerbirliği'nde sahneye çıkan Berat Özdemir, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele 2-1 sona erdi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

    22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.

    24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

    36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

    Stat: Eryaman

    Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sio, Stancu

    İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson, Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

    Sarı kart: Dk. 43 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

    Haberler Spor Gençler evinde kazandı | MAÇ SONUCU: Gençlerbirliği 2-1 İttifak Holding Konyaspor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri