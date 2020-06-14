Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın özellikle ilk yarıda oynanan futbolun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyledi. 2. yarı oyunun kontrolünü ellerine geçirdiklerini söyleyen Yalçın, "Ersin ve Rıdvan çok iyi oynadı. Onlardan memnunum. Önde ve arkada oynayan oyuncular etkisizdi. Bazı şeyler değişecek. Oyuncularımız için karar verme dönemine girdik" dedi.
BOATENG'İN 5 MAÇI KALDI
Dün 11'de oynayan Beşiktaşlı Boateng, 5 maçta daha 45'er dakika oynarsa kiralık sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
TERMAL KAMERA İLE ATEŞ ÖLÇÜMÜ
VODAFONE Park'ta Beşiktaş- Antalyaspor maçı öncesi coronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alındı. Stada giriş yapanların ateşi hem termal kamera ile hem de manuel olarak ölçüldü.
NUR ÇEBİ'DEN CENK İTİRAFI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a konuştu. Cenk Tosun'la doğum gününde konuştuğunu söyleyen Çebi, "Cenk'e çok yaşlanmadan geri gel dedim, gülmeye başladı. Gelsin, isterim ama bizdeki paraya. Onu da kabul edecek" dedi. Çebi ayrıca taraftarlardan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek vermelerini istedi.
1 GÜNDE 3 MİLYON
Beşiktaş'ın "Bırakmam Sein" adıyla başlatığı bağış kampanyasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyanın ilk günüde Siyah- Beyazlı taraftarlar kampanyaya 3 milyon TL'lik katkıda bulundu. Rakamın her geçen gün artması bekleniyor.
ELDİVENLERİ BIRAKMAM
BEŞİKTAŞ'TA Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu devraldı. Genç kalecinin performansı izleyenlerden geçer not aldı. Maç sonu konuşan Ersin, "Elimden geleni yaptım, Her maç böyle üzerine koyarsak gidersek eldiveni bırakmam diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TUNA: 3 PUAN ÖNEMLİYDİ
Antalyaspor'un hocası Tamer Tuna, Beşiktaş'ı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tuna, "3 puanı almak önemliydi. Çıkışımızı sürdürmeyi bildik" dedi.
BOATENG'İN 5 MAÇI KALDI
Dün 11'de oynayan Beşiktaşlı Boateng, 5 maçta daha 45'er dakika oynarsa kiralık sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
TERMAL KAMERA İLE ATEŞ ÖLÇÜMÜ
VODAFONE Park'ta Beşiktaş- Antalyaspor maçı öncesi coronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alındı. Stada giriş yapanların ateşi hem termal kamera ile hem de manuel olarak ölçüldü.
NUR ÇEBİ'DEN CENK İTİRAFI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a konuştu. Cenk Tosun'la doğum gününde konuştuğunu söyleyen Çebi, "Cenk'e çok yaşlanmadan geri gel dedim, gülmeye başladı. Gelsin, isterim ama bizdeki paraya. Onu da kabul edecek" dedi. Çebi ayrıca taraftarlardan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek vermelerini istedi.
1 GÜNDE 3 MİLYON
Beşiktaş'ın "Bırakmam Sein" adıyla başlatığı bağış kampanyasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyanın ilk günüde Siyah- Beyazlı taraftarlar kampanyaya 3 milyon TL'lik katkıda bulundu. Rakamın her geçen gün artması bekleniyor.
ELDİVENLERİ BIRAKMAM
BEŞİKTAŞ'TA Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu devraldı. Genç kalecinin performansı izleyenlerden geçer not aldı. Maç sonu konuşan Ersin, "Elimden geleni yaptım, Her maç böyle üzerine koyarsak gidersek eldiveni bırakmam diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TUNA: 3 PUAN ÖNEMLİYDİ
Antalyaspor'un hocası Tamer Tuna, Beşiktaş'ı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tuna, "3 puanı almak önemliydi. Çıkışımızı sürdürmeyi bildik" dedi.