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    • 13.06.2020 15:03
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    Milli takım teknik direktörü 'deki rakipleriyle grubu kurdu

    yönetimindeki A Milli Takımımız, kura çekimi sonrası İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düşmüştü. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. 2021'e ertelenen turnuva öncesi Şenol Güneş, kurulan bir grubunda rakiplerinin teknik direktörleriyle mesajlaştı.

    Şenol Güneş rakipleriyle WhatsApp'ta buluştu

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından görüntülü yapılan paylaşımda, "A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri , Vladimir Petkovic, ve bir grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı! Devamı için 17 Haziran'ı bekleyin." ifadeleri yer aldı.

    ''MUHTEŞEM ATMOSFERİ HAYAL ET''

    Görüntüde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "Beyler, dün başlamış olacaktı." şeklindeki ifadesine, Güneş, "Tüm biletlerin satıldığı Olimpiyat Stadı'ndaki muhteşem atmosferi hayal et; nasıl hisler ama." karşılığını verdi.

    Son bölümde teknik adamlar turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini yazarken, dört gün içinde yeniden görüşmek üzere vedalaştı.

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