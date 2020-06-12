Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: İyi çalıştık iyi başlayalım

    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Zorlu bir dönem gerçirdik. Bu süreçte iyi çalıştık. maçında koltuğumuzu korumalıyız” açıklamasında bulundu.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, zorlu Göztepe deplasmanı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı ve motive edici cümleler kullandı. Genç teknik adam, "Hepimiz zorlu bir dönem geçirdik. Bu süreçte iyi çalıştık ve koltuğumuzu korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.



    HEDEFE DOĞRU GİDECEĞİZ
    Hüseyin Çimşir, "Göztepe maçı dahil kalan maçlarımız çok zor geçecek... Maç maç yürüyerek, kayıpsız bir şekilde hedefe doğru gideceğiz" dedi.



    KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK
    Genç teknik adam, "Bu saatten sonra kayıp yaşama lüksümüz yok. Ona göre sahada gücümüzü gösterelim" şeklinde konuştu. Çimşir, Bordo- Mavili takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: İyi çalıştık iyi başlayalım
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri