Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: İyi çalıştık iyi başlayalım

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, zorlu Göztepe deplasmanı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı ve motive edici cümleler kullandı. Genç teknik adam, "Hepimiz zorlu bir dönem geçirdik. Bu süreçte iyi çalıştık ve koltuğumuzu korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.