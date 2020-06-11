Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    2. ve 3. Ligler tescil istiyor

    () ile toplantı yapan 2. ve 3. Lig temsilcilerinin çoğunluğunun liglerin tescilini istedikleri öğrenildi. Ay sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirileceği ve nihai kararın bu toplantıda alınacağı da gelen haberler arasında.

    2. ve 3. Ligler tescil istiyor
    Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 'de yapılan açıklamaya göre, toplantı Riva'da TFF Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi. 2. ve 3. Lig temsilcilerinin çoğunluğunun liglerin tescilini istedikleri öğrenildi. Ay sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirileceği ve nihai kararın bu toplantıda alınacağı da gelen haberler arasında.
    Haberler Spor 2. ve 3. Ligler tescil istiyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri