2. ve 3. Ligler tescil istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. TFF'de yapılan açıklamaya göre, toplantı Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi. 2. ve 3. Lig temsilcilerinin çoğunluğunun liglerin tescilini istedikleri öğrenildi. Ay sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirileceği ve nihai kararın bu toplantıda alınacağı da gelen haberler arasında.