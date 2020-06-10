Uzun bekleyiş nihayet son bulacak… Süper Lig'in başlamasına sadece 2 gün kaldı. 8 hafta sonunda şampiyonluğu kimin kazanacağı büyük merak konusu. Şampiyonluğu kader haftaları ise 29 ve 30. haftalar… Medipol Başakşehir-Galatasaray ve G.Saray- Trabzonspor maçları düğümü çözecek.
İKİ RAKİBİNİ DE YENERSE…
Cimbom, iki rakibini de yenerse şampiyonluk yarışında avantajı eline geçirecek ve kalan 4 hafta için elini bir hayli güçlendirecek. Aslan iki rakibinin de 3 puan gerisinde yer alıyor.
ASLAN VE FIRTINA AVANTAJLI
Ligde kalan maçlar seyircisiz oynanacağı için 5 maçı dışarda olan G.Saray ve Trabzon şanslı… Başakşehir ve Sivas spor'un 4 maçı deplasmanda.
SİVASSPOR'UN MAÇLARI SERT!
Trabzonspor küme düşme hattında yer alan 3, Başakşehir 4, G.Saray 2, Sivas ise 5 takımla karşılaşacak. Sivas daha sert maçlar oynayacak.
İSTATİSTİKLER TRABZONSPOR DİYOR
Süper Lig'de 18 takımlı ve 3 puanlı sisteme geçilen 1994/95 sezonundan bu yana 26. haftayı lider tamamlayan 25 takımın 20'si şampiyonluğa ulaştı.