Çakır, Altınordu’ya ziyarette bulundu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Altınordu Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret eden tecrübeli hakem, Altınordulu minik futbolcularla deneyimlerini paylaştı. Tesiste öncelikle altyapı oyuncularının hayat deneyimi kazanmaları için oluşturulan besi hayvanları örnek yaşam alanını inceleyen Çakır, burada 10 günlük bir keçi yavrusunu sevip, yumurta topladı.
PANATHINAIKOS İÇİN SATIŞ KARARI ALINDI
Yunan basketbol devi Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos yine ses getirecek önemli bir açıklama yaptı. Giannakopoulos, kulübü 25 milyon eurodan satışa çıkardığını açıkladı. 25 milyon euro verenin kulübü alabileceğini söyleyen tartışmalı başkan, geçtiğimiz yıllarda Euroleague'e açtığı savaşı ise sürdüreceğini ima etti.
SNEİJDER'E EKİBİMDE HER ZAMAN YER VAR
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder'in istemesi durumunda kendisine ekibinde yer verebileceğini söyledi. Uygun, "Sneijder'e kapımız her daim açık" dedi.
KARŞIYAKA'DA CORONAVİRÜS ŞOKU
TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Karşıyaka, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yapılan corona virüs test sonuçlarına göre bir oyuncuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bu gelişme sonrası idmanlar iptal edildi.
MANCHESTER CİTY 16'LIK KALECİYİ TRANSFER ETTİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hollanda'nın Utrecht takımının alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti. Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Sas'ın bonservis bedeli ise açıklanmadı.
PANATHINAIKOS İÇİN SATIŞ KARARI ALINDI
Yunan basketbol devi Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos yine ses getirecek önemli bir açıklama yaptı. Giannakopoulos, kulübü 25 milyon eurodan satışa çıkardığını açıkladı. 25 milyon euro verenin kulübü alabileceğini söyleyen tartışmalı başkan, geçtiğimiz yıllarda Euroleague'e açtığı savaşı ise sürdüreceğini ima etti.
SNEİJDER'E EKİBİMDE HER ZAMAN YER VAR
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder'in istemesi durumunda kendisine ekibinde yer verebileceğini söyledi. Uygun, "Sneijder'e kapımız her daim açık" dedi.
KARŞIYAKA'DA CORONAVİRÜS ŞOKU
TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Karşıyaka, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yapılan corona virüs test sonuçlarına göre bir oyuncuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bu gelişme sonrası idmanlar iptal edildi.
MANCHESTER CİTY 16'LIK KALECİYİ TRANSFER ETTİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hollanda'nın Utrecht takımının alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti. Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Sas'ın bonservis bedeli ise açıklanmadı.