Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile ilgili açıklamalar yaptı.
Adı F.Bahçe ile anılan Caner ve Gökhan'la ilgili konuşan Torunoğulları, "İkisi de F.Bahçe'de oynadı. Ama gideceklerini sanmam. İnşallah bizde kalacaklardır. Atiba'yla da anlaşırız" dedi.
ZOET LİSTEDE OLABİLİR
Üst düzey bir kaleciye ihtiyaçları olduğunu söyleyen yönetici Erdal Torunoğulları, "Belki Zoet de o listede olabilir. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var" diye konuştu.