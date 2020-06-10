



ZOET LİSTEDE OLABİLİR

Üst düzey bir kaleciye ihtiyaçları olduğunu söyleyen yönetici Erdal Torunoğulları, "Belki Zoet de o listede olabilir. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var" diye konuştu.