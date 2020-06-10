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    • Spor
    • 10.06.2020 Gazete
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    yöneticisi Erdal Torunoğulları: ve bizde kalacak

    yöneticisi Erdal Torunoğulları adı ile anılan ve için “İnşallah ikisi de bizde kalacak” açıklamasında bulundu.




    Beşiktaşlı     yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile ilgili açıklamalar yaptı.



    Adı F.Bahçe ile anılan Caner ve Gökhan'la ilgili konuşan Torunoğulları, "İkisi de F.Bahçe'de oynadı. Ama gideceklerini sanmam. İnşallah bizde kalacaklardır. Atiba'yla da anlaşırız" dedi.



    ZOET LİSTEDE OLABİLİR
    Üst     düzey bir kaleciye ihtiyaçları olduğunu söyleyen yönetici Erdal Torunoğulları, "Belki Zoet de o listede olabilir. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var" diye konuştu.

    Haberler Spor Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Gökhan Gönül ve Caner Erkin bizde kalacak
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