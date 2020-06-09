





Önümüzdeki sezon mali şartların elverdiği ölçüde en güçlü kadroyu kurmak için ciddi bir çalışma içerisinde olan F.Bahçe için dış basından ciddi bir iddia gündeme geldi. F.Bahçe, Vedat Muric'i az 20 milyon Euro'ya satarsa Reading forması giyen George Puscas kadroya dahil edilecek.