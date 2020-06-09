Resmen duyurdular | Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 isimle yollar ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım ve Jordan Thompson ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Türkiye Voleybol Federasyonu Covid-19 salgını dolayısıyla 2019-20 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından Kulübümüz mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması çalışmalarını başlattığını açıklamıştı.
Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarımız ayrılmıştır.
Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni isimleri renklerimize kattı.
Yeni sezonda, geride bıraktığımız yıl Volei Alba Blaj'te forma giyen 1994 doğumlu genç Smaçör Bianka Busa ve 1993 doğumlu Smaçör Cansu Çetin, Fenerbahçe'mizin formasını giyecekler.
Bianka Busa ve Cansu Çetin'e kulübümüze hoş geldiniz diyor; sporcularımıza başarılar diliyoruz. Ayrıca bu sezon altyapımızdan yetişen genç sporcularımıza daha fazla forma şansı verme kararıyla adımlar atan Takımımız, bu bağlamda da çalışmalarını tamamlamıştır.
Altyapımızda yetişen; 2002 doğumlu Pasör Lila Şengün ve 2002 doğumlu Libero Gülce Güçtekin ile 2. Lig Kadın Takımımızda Pasör mevkiinde görev yapan 2002 doğumlu Hilal Kocakara da A Takım kadromuzda yer alacaklardır.
Fenerbahçemizin hedefleri doğrultusunda mücadele edecek tüm sporcularımıza sonsuz başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü