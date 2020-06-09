İlk kez Fotomaç'ın ortaya çıkardığı haberin yankıları devam ediyor. Borussia Dortmund'un geçen sezon Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız ismin Nuri Şahin ile Fenerbahçe hakkında konuştuğu öğrenildi. Rusya'da mutsuz olan ve S. Moskova ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Schürrle'nin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.