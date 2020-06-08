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    • Spor
    • 08.06.2020 Gazete
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    'tan Fransız kulübü 'e: 5 milyon €'yu getir 'ı al

    genç futbolcuyu isteyen Fransız kulübü ’e, "'ı satmak istemiyoruz. Ancak satarsak da oyuncumuz değerini bulmalı. Teklif ettiğiniz rakam çok az. Güven'i 5 milyon 'dan aşağı satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdi.




    Beşiktaş Güven Yalçın için 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif eden Nimes'e olumsuz cevap verdi.



    Siyah-Beyazlı yönetimin Fransız kulübüne, "Güven Yalçın'ı satmak istemiyoruz. Ancak satarsak da oyuncumuz değerini bulmalı. Teklif ettiğiniz rakam çok az. Güven'i 5 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.



    Beşiktaş'ın 5 milyon Euro dışında Güven Yalçın'ın bir sonraki satışından da pay isteyeceği öğrenildi. Yönetimin açıklamasından sonra Nimes'in nasıl bir tutum izleyeceği ise merakla bekleniyor.
    Haberler Spor Beşiktaş'tan Fransız kulübü Nimes'e: 5 milyon €'yu getir Güven Yalçın'ı al
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