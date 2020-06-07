Spor Dünyası’nda corona günlüğü







Coronavirüs etkisini kaybederken sıcak havanın da etkisiyle ünlü futbolcular sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski çay tiryakiliğinden vazgeçmiş değil… Beşiktaş'lı Boateng ise 'Önce güvenlik' diyerek dezenfektan kabininden geçtiği anları paylaştı.



ZEKİ ÇELİK

LILLE'DE forma giyen milli futbolcumuz Bursa'da ailesiyle eğlenceli dakikalar yaşarken…



