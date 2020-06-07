Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Coronavirüs etkisini kaybederken sıcak havanın da etkisiyle ünlü futbolcular sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski çay tiryakiliğinden vazgeçmiş değil… Beşiktaş'lı Boateng ise 'Önce güvenlik' diyerek dezenfektan kabininden geçtiği anları paylaştı.
ZEKİ ÇELİK
LILLE'DE forma giyen milli futbolcumuz Bursa'da ailesiyle eğlenceli dakikalar yaşarken…
PODOLSKI
ANTALYASPOR'UN Alman yıldızı Lukas Podolski en büyük keyfi çayı yudumlarken…
KRUSE
FENERBAHÇE'NIN tecrübeli oyuncularından Kruse, dışarıda maskeyi bir olsun çıkarmıyor.
RAMOS
REAL Madrid'in kaptanı Ramos, antrenmada verdiği pozla formda olduğunu gösterdi…
BOATENG
BEŞIKTAŞ'IN Ganalı yıldızı Boateng, 'Önce güvenlik' diyerek dezenfektan kabininden geçti.
HARUN
FENERBAHÇE'NIN tecrübeli kalecisi Harun, eşiyle birlikte eğlenceli dakikalarını paylaştı.