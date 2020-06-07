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    • Spor
    • 07.06.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Sıcakların bastırmasıyla futbolcular sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Antalyaspor'un Alman yıldızı çay tiryakiliğinden vazgeçmiş değil…



    Coronavirüs etkisini kaybederken sıcak havanın da etkisiyle ünlü futbolcular sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski çay tiryakiliğinden vazgeçmiş değil… Beşiktaş'lı Boateng ise 'Önce güvenlik' diyerek dezenfektan kabininden geçtiği anları paylaştı.

    ZEKİ ÇELİK
    LILLE'DE forma giyen milli futbolcumuz Bursa'da ailesiyle eğlenceli dakikalar yaşarken…



    PODOLSKI
    ANTALYASPOR'UN Alman yıldızı Lukas Podolski en büyük keyfi çayı yudumlarken…




    KRUSE
    FENERBAHÇE'NIN tecrübeli oyuncularından Kruse, dışarıda maskeyi bir olsun çıkarmıyor.



    RAMOS
    REAL Madrid'in kaptanı Ramos, antrenmada verdiği pozla formda olduğunu gösterdi…



    BOATENG
    BEŞIKTAŞ'IN Ganalı yıldızı Boateng, 'Önce güvenlik' diyerek dezenfektan kabininden geçti.



    HARUN
    FENERBAHÇE'NIN tecrübeli kalecisi Harun, eşiyle birlikte eğlenceli dakikalarını paylaştı.
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