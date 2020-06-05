Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde, genç futbolcular değer kazanacak. Sports360, özellikle 21 yaş ve altı kategorisinde potansiyeli yüksek, patlama yapabilecek genç futbolculara dair makale hazırladı. Sports360'ın hazırladığı listede Trabzonlu genç yıldız Abdulkadir Ömür de "Türk Messi" olarak yer aldı.
O GELEĞİN YILDIZI!
Uzun süreli sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönen Abdülkadir Ömür, geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterildi. Listede Ianis Hagi (Rangers), Daramy (Kopenhag), Suleymanov (Krasnodar) gibi isimler de yer aldı.
O GELEĞİN YILDIZI!
Uzun süreli sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönen Abdülkadir Ömür, geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterildi. Listede Ianis Hagi (Rangers), Daramy (Kopenhag), Suleymanov (Krasnodar) gibi isimler de yer aldı.