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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    '' de listede

    Uzun süreli sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönen , geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterildi. (Rangers), Daramy (Kopenhag), Suleymanov () gibi isimler de yer aldı.

    Türk Messi de listede
    Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde, genç futbolcular değer kazanacak. Sports360, özellikle 21 yaş ve altı kategorisinde potansiyeli yüksek, patlama yapabilecek genç futbolculara dair makale hazırladı. Sports360'ın hazırladığı listede Trabzonlu genç yıldız Abdulkadir Ömür de "" olarak yer aldı.

    O GELEĞİN YILDIZI!
    Uzun     süreli sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönen , geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterildi. (Rangers), Daramy (Kopenhag), Suleymanov () gibi isimler de yer aldı.

    Haberler Spor 'Türk Messi' Abdülkadir Ömür de listede
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