Daha o yaştayken satrancın teorisini de ilgi duyup, satranç üzerine kitaplar okumaya başladı. Kitaplarda gördüğü maçları ezberleyip her bir hamleyi tekrar oynayacak kadar hafızası kuvvetliydi. Bir yandan babasının gösterdiği oyunları oynuyor, diğer yandan da satranç tahtası üzerine kendi kendine problemler yaratıp çözüyordu. Her fırsatta başarısını borçlu olduğunu söylediği babası, Carlsen'i ilk kez sekiz yaşındayken turnuvalarda oynatmaya başladı. 10 Yaşındayken, büyük usta unvanı taşıyan ve Norveç'in en iyi satranç oyuncusu sayılan Simen Agdestein tarafından, günde dört saatlik derslerle bir yıl süren özel eğitime tabi tutuldu. Bu süre zarfında büyük gelişme gösterdi. Dünya Satranç Federasyonu'nun 2002'de düzenlediği organizasyonda, 12 yaş altı kategorisinde birinci olduğunda dört yıl içinde 300'den fazla maç yapmıştı. 2003 Yılında turnuvalara katılmak için eğitimine bir yıl ara verdi. Babası da mühendisliği bırakarak oğlunun hem menajeri hem de hocası olarak, onunla beraber dünyayı dolaşmaya başladı.