



Futbolundaki estetik ve takımın oyunundaki payı nedeniyle Barcelona taraftarı ona önce "Ressam" diyordu. Daha sonra yapabildikleri ortaya çıkınca lakabı "Büyücü" oldu. Takım arkadaşları ise ufak tefek fiziği ve oynadığı rolü vurgulamak için, İspanya'da çok yaygın olan, sarılınca ışığı yanan oyuncak bebek "Gusy Luz" adını verdiler. Andres Iniesta Lujan, 11 Mayıs 1984'te İspanya'nın ortasında yer alan Kastilya Bölgesi'nde bulunan Albacete iline bağlı Fuentealbilla köyünde doğdu. Babası maddi durumu iyi olan bir inşaatçıydı; annesi ise köydeki aile barında çalışıyordu. Küçük Andres'in futbola olan yeteneğini farkeden babası onu 10 yaşındayken Albacete'de bulunan futbol okuluna yazdırdı ve onu, her antrenman için gidiş-dönüş 86 kilometre süren yolculukta arabasıyla götürdü. İki yıl sonra bir turnuvada dikkat çekince Barcelona onu alt yapısına almak istedi. 12 Yaşındaki Iniesta çekingen ve utangaç bir çocuktu, o yaşta ailesinden ayrılmak istemediyse de babası onu ikna etti.