Futbolundaki estetik ve takımın oyunundaki payı nedeniyle Barcelona taraftarı ona önce "Ressam" diyordu. Daha sonra yapabildikleri ortaya çıkınca lakabı "Büyücü" oldu. Takım arkadaşları ise ufak tefek fiziği ve oynadığı rolü vurgulamak için, İspanya'da çok yaygın olan, sarılınca ışığı yanan oyuncak bebek "Gusy Luz" adını verdiler. Andres Iniesta Lujan, 11 Mayıs 1984'te İspanya'nın ortasında yer alan Kastilya Bölgesi'nde bulunan Albacete iline bağlı Fuentealbilla köyünde doğdu. Babası maddi durumu iyi olan bir inşaatçıydı; annesi ise köydeki aile barında çalışıyordu. Küçük Andres'in futbola olan yeteneğini farkeden babası onu 10 yaşındayken Albacete'de bulunan futbol okuluna yazdırdı ve onu, her antrenman için gidiş-dönüş 86 kilometre süren yolculukta arabasıyla götürdü. İki yıl sonra bir turnuvada dikkat çekince Barcelona onu alt yapısına almak istedi. 12 Yaşındaki Iniesta çekingen ve utangaç bir çocuktu, o yaşta ailesinden ayrılmak istemediyse de babası onu ikna etti.
2006'DA ZİRVE YAPTI
Barcelona gençlik akademisinin bulunduğu La Masia denen Barcelona dışından gelen genç futbolcuların barındığı çiftlik evinde kalmaya başladı. Böylesi bir alt yapı fikri 1979'da Johan Cruyff'tan gelmişti. Zamanla büyüyen La Masia'da bugün 300 civarında alt yapı futbolcusu çalışıyor. Küçük Andre ailesinden ayrı kalmanın acısıyla her gün ağlıyordu ama futbolu da her gün daha iyiye gidiyordu. Bir süre sonra akademinin en iyi oyuncusu oldu ve 15 yaş altı takımının kaptanı yapıldı. 1999'da yapılan bir turnuvada en iyi futbolcu seçildi. 16 Yaş altında takımı Avrupa şampiyonu olurken ve 19 yaş altında da İspanya Avrupa kupasını alırken en büyük pay sahiplerinden birisi de oydu. 2000 ile 2003 arasında Barcelona B takımında oynadı. 2004'te A takıma alındı. Daha ilk sezonunda 37 lig, 8 Şampiyonlar ligi maçına çıktı.
Takımının o sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Ertesi sezon da 33 maça çıkarak, bir kez daha şampiyon olan takımındaki yerini perçinlediğini gösterdi. 2006-2007 Sezonu Iniesta'nın performansının zirveye çıktığı dönemdi. İspanya 2006 Dünya Kupası'nda finalist Fransa'ya elendi ama Iniesta'nın performansı beğenilmişti. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2010 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyon olarak tarihinin en büyük zaferine imza attı. Üstelik İspanya'nın ilk kez kazandığı Dünya Kupası'nda final maçının uzatma dakikalarında Hollanda'yı yıkan gol Iniesta'dan gelmişti. İspanya o harika takımla 2012 Avrupa Şampiyonluğu'nu bir kez daha kazandı. 2009'da çok yakın arkadaşı olan Espanyol oyuncusu Daniel Jarque 26 yaşındayken bir kalp krizi sonucu hayatını kaybedince derin bir depresyona girdi ve psikolojik yardım aldı. Aynı yıl, Barcelona Avrupa Şampiyon Kulüpler kupasını kaldırırken, finaldeki rakibi Manchester United'ın ünlü forveti Wayne Rooney, maçtan sonra Iniesta için dünyanın en iyi futbolcusu dedi.
442 KEZ MİLLİ OLDU
Iniesta Barcelona'da 442 kez A takım forması giyerken 35 gol attı. İspanya A milli takımınının formasını 136 kez terletti ve 13 gol kaydetti. Iniesta için gol atmak, attırmaktan sonra geliyordu. Bugün dünyanın en çok pas yapan takımı olan Barcelona'nın bu özelliğine kavuşmasında orta sahanın beyni olan Iniesta'nın rolü çok büyüktür.
Messi, Arjantin Milli Takımı'nda Barcelona'daki kadar başarılı olamayınca akla hep Iniesta'nın eksikliği geldi. 2018 Sezonu bitince Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. Artık 34 yaşındaydı ve Barcelona'ya verebileceği her şeyi fazlasıyla vermişti. Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu. Futbolda son yıllarını yaşayan Iniesta, futbola başladığı Albacete'ye büyük parasal yardımlar yaparak kulübün en büyük hissedarı durumuna geldi.
ROONEY INIESTA'YA 'DÜNYANIN EN iYiSi' DEDi
Sayısız zaferlere imza atan Andres Iniesta 2009'da Barça ile yaşadığı devler ligi zaferinin ardından büyük bir övgü aldı. Rooney, Iniesta için "Dünyanın en iyisi" dedi.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 45