Bundeslıga ekiplerinden Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan, Galatasaray'a transferi ile ilgili konuştu. Kaan, "Transfer şartlara bağlı. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ama transfer konuşmadık" dedi.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN GELİYOR
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılacağını söyledi. Kartal, "Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" dedi.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN GELİYOR
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılacağını söyledi. Kartal, "Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" dedi.