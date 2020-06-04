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    • Spor
    • 04.06.2020 Gazete
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    'dan 'a açık kapı

    Bundeslıga ekiplerinden Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz , 'a i ile ilgili konuştu. Kaan, ""Transfer şartlara bağlı. 'le en son hastalığından dolayı görüştük ama transfer konuşmadık" dedi.

    Kaan’dan açık kapı
    Bundeslıga ekiplerinden Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz , 'a i ile ilgili konuştu. Kaan, "Transfer şartlara bağlı. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ama transfer konuşmadık" dedi.

    OĞULCAN ÇAĞLAYAN GELİYOR
    Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılacağını söyledi. Kartal, "Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" dedi.
    Haberler Spor Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a açık kapı
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