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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    , 'nun 'ta yapılacağını duyurdu. 'nden yapılan açıklamaya göre, coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar Çarşamba günü yeniden başlayacak.

    Gazi Koşusu 30 Ağustos’ta
    , 'nun 'ta yapılacağını duyurdu. 'nden yapılan açıklamaya göre, coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar Çarşamba günü yeniden başlayacak. TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı. adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak. Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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