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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    'ta ’nın yerine

    'ta iyi bir rakam gelmesi halinde satılması planlanan 'nın alternatifini bulduğu öne sürüldü. Hırvat oyuncunun gitmesi halinde 'da oynayan gündeme gelecek.

    Vida’nın yerine Shotton
    Beşiktaş'ta iyi bir rakam gelmesi halinde satılması planlanan 'nın alternatifini bulduğu öne sürüldü. Hırvat oyuncunun gitmesi halinde 'da oynayan gündeme gelecek. 31 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme planlayan yönetim bu için bonservis bedeli de ödemeyecek. 2017-2018 sezonunda Birmingham'dan transfer edilen oyuncu stoper dışında zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.


    Middlesbrough ile toplam 17 maça çıkan Shotton 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü.
    Haberler Spor Beşiktaş'ta Vida’nın yerine Ryan Shotton
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