Beşiktaş'ta iyi bir rakam gelmesi halinde satılması planlanan Vida'nın alternatifini bulduğu öne sürüldü. Hırvat oyuncunun gitmesi halinde Middlesbrough'da oynayan Ryan Shotton gündeme gelecek. 31 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme planlayan yönetim bu transfer için bonservis bedeli de ödemeyecek. 2017-2018 sezonunda Birmingham'dan transfer edilen oyuncu stoper dışında zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.
Middlesbrough ile toplam 17 maça çıkan Shotton 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü.
Middlesbrough ile toplam 17 maça çıkan Shotton 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü.