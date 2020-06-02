



4.5 YAŞINDA BAŞLADI

Baba Williams kızlarını 4,5 yaşlarındayken tenise başlattı. Tenis okulu sahibi Rick Macci, kardeşlerin ilk hocası oldu. 10 Yaşına kadar turnuvalara katılan Serena o yaş grubunda ABD'nin en iyi oyuncusuyken babası derslerine odaklanması gerektiği için 16 yaşına kadar turnuvalara gitmesini engelledi. Bundan sonra da hocaları sadece anne ve babaları oldu. Karıkoca işlerini ikinci plana atarak tenise odaklanmışlardı. İki kardeş birlikte yıldızlaşmaya başladıklarında babaları bir kehanet gibi "Küçük kızım daha iyi" dedi ve zaman da onu haklı çıkardı. Baba Richard, otobiyografik kitabı "Siyah ve Beyaz"da daha ilkokul çağındayken kızlarına en ağır ırkçı hakaretleri yapmaları için tenis kortundaki diğer çocuklara para verdiğini anlatıyor. Deri renklerinden dolayı ileride yapılacak saldırılar oyunlarını etkilemesin diye böyle garip ama etkili bir yöntem uygulamıştı.