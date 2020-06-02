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    • 02.06.2020 10:55
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    11 Haziran'da başlayacak, 5 haftada tamamlanacak! İşte La Liga'da son puan durumu ve sıralama

    Alman Bundesliga'nın ardından Avrupa'nın diğer büyük liglerinden İspanyol , 11 Haziran'da başlıyor. 3 ay aradan sonra sporseverlere merhaba diyecek olan La Liga Sevilla - derbisiyle kaldığı yerden devam edecek. Seyircizi oynanacak La Liga'nin 5 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

    Avrupa'da İtalya ile birlikte salgından en çok etkilenen iki ülkeden biri olan İspanya'da futbolun resmen başlayacağı tarih belli oldu. Ülkenin en büyük futbol ligi organizasyonu La Liga Santander'in (İspanya 1. Ligi) Başkanı Javier Tebas, önceki gün sezonun 11 Haziran'da start alacağını açıkladı.

    Fanatik'in haberine göre; şu ana kadar koronavirüsten dolayı 27 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ülkede Tebas, 12 Mart'ta yani 27. haftada durdurulan La Liga Santander'de kalan 11 haftanın, yaklaşık 5 hafta içerisinde her gün maç oynanarak ve seyircisiz olarak 19 Temmuz'da bitirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Hava sıcaklığının oldukça yükseleceği ülkede maçlar genelde (Özellikle İspanya'nın güneyinde) akşam saatlerinde oynanacak.

    Gözler Barça ve Real'de...

    Şu an için 28 ve 29. haftaların programları açıklandı. Buna göre açılış 11 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00'te Sevilla-Real Betis derbisiyle yapılacak. 58 puanlı lider Barcelona, 13 Haziran'da Mallorca ile deplasmanda karşılaşırken, Katalan ekibinin 2 puan gerisindeki Real Madrid de 14 Haziran'da Eibar'ı konuk edecek. Maçların 20. dakikalarında korana ile mücadelenin tüm kahramanlarına alkışlarla destek verilecek. 31. haftada duran İspanya 2. Ligi de, 12 Haziran'da benzer formatla başlayacak.

    11 HAZİRAN PERŞEMBE

    23.00 Sevilla – Real Betis

    12 HAZİRAN CUMA

    20.30 Granada – Getafe

    23.00 Valencia – Levante

    13 HAZİRAN CUMARTESİ

    14.00 Espanyol – Alaves

    18.00 Celta Vigo – Villarreal

    20.30 Leganes – Valladolid

    23.00 Mallorca – Barcelona

    14 HAZİRAN PAZAR

    14.00 Athletic Bilbao – Atletico Madrid

    20.30 Real Madrid – Eibar

    23.00 Real Sociedad – Osasuna

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