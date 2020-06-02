Gözler Barça ve Real'de...

Şu an için 28 ve 29. haftaların programları açıklandı. Buna göre açılış 11 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00'te Sevilla-Real Betis derbisiyle yapılacak. 58 puanlı lider Barcelona, 13 Haziran'da Mallorca ile deplasmanda karşılaşırken, Katalan ekibinin 2 puan gerisindeki Real Madrid de 14 Haziran'da Eibar'ı konuk edecek. Maçların 20. dakikalarında korana ile mücadelenin tüm kahramanlarına alkışlarla destek verilecek. 31. haftada duran İspanya 2. Ligi de, 12 Haziran'da benzer formatla başlayacak.