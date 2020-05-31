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    • Spor
    • 31.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    NEYMAR
    'da liglerin sona ermesiyle , tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

    SHARAPOVA
    Tenisi bir süre önce bırakan Sharapova, sosyal medyada spor videoları yayınlıyor.



    VIDA
    'ın Hırvat oyuncusu, eşiyle birlikte olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

    DIAGNE
    Bonservisi G.Saray'da olan Senegalli oyuncu, özel çalışmayla formunu koruyor.



    BABEL
    Sürpiz çıkışlara imza atan Babel, fotoğrafına "En çok toprağı olan kazanır" notunu ekledi.

    PAIRE BENOIT
    Fransız tenisçi, saçlarını pembeye boyadı. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı
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