Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
NEYMAR
Fransa'da liglerin sona ermesiyle Neymar, tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
SHARAPOVA
Tenisi bir süre önce bırakan Sharapova, sosyal medyada spor videoları yayınlıyor.
VIDA
Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu, eşiyle birlikte olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
DIAGNE
Bonservisi G.Saray'da olan Senegalli oyuncu, özel çalışmayla formunu koruyor.
BABEL
Sürpiz çıkışlara imza atan Babel, fotoğrafına "En çok toprağı olan kazanır" notunu ekledi.
PAIRE BENOIT
Fransız tenisçi, saçlarını pembeye boyadı. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı
NEYMAR
Fransa'da liglerin sona ermesiyle Neymar, tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
SHARAPOVA
Tenisi bir süre önce bırakan Sharapova, sosyal medyada spor videoları yayınlıyor.
VIDA
Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu, eşiyle birlikte olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
DIAGNE
Bonservisi G.Saray'da olan Senegalli oyuncu, özel çalışmayla formunu koruyor.
BABEL
Sürpiz çıkışlara imza atan Babel, fotoğrafına "En çok toprağı olan kazanır" notunu ekledi.
PAIRE BENOIT
Fransız tenisçi, saçlarını pembeye boyadı. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı