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    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
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    şampiyonluk ateşini yaktı! Daha hızlı daha öfkeli...

    şampiyonluk kupasını müzesine taşımakta kararlı. oyun planını belirledi.Hızlı oyun, baskı, top kontrolü ve hırs ile sonuca gidilecek.



    Trabzonspor     şampiyonluk kupasını müzesine taşımakta kararlı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir oyun planını belirledi. Bordo-Mavililer, tüm çalışmalarda savunmadan başlayacak şekilde hızlı atak organizasyonları geliştirmeye çalışıyor…



    TOPU RAKİBE VERMEYECEK
    Çimşir'in oyun planlarından en önemlisi baskılı futbol. Trabzon ligin kalan haftalarında topu daha fazla kontrol etmeye çalışacak. Kalan haftalar için kilit kelime, "Hırs" olacak.



    Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir oyuncularını zorlu maçlar öncesinde motive ediyor.

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