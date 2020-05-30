



Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak için düğmeye basıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.