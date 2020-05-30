



ŞANSSIZ BAŞLADI

Karelin güreşe başladıktan kısa bir süre sonra ayağını kırdı. Annesinin güreşi bırakması için yaptığı ısrara rağmen devam etti. Çok güçlü, uzun boylu ve hızlı olduğu için, hocası tarafından ayakların kullanılmadığı grekoromen stile yönlendirildi. 1985 yılında gençler dünya şampiyonu oldu. Bu başarısı tesadüf değildi elbette bir yıl önce Sovyetler Birliği spor ustası, o yıl da uluslararası spor ustası unvanlarını kazanmıştı. 1987'de Sovyetler Birliği ve Avrupa Şampiyonu olan Igor Rostorostki'ye 1-0 kaybederek minderde ilk kez yenildi ki maça çıktığında gripti ve kısa bir süre önce de beyin sarsıntısı geçirmişti. 1988'de ilk kez büyüklerde Sovyetler Birliği şampiyonu oldu. Aynı yıl Seul Olimpiyatlarının finalinde Bulgar Rangel Gerovski'ye karşı 3-2 mağlup durumdayken son 15 saniyede rakibini müthiş bir hareketle ters olarak kaldırıp çevirdi, mindere vurdu ve karşılaşmayı 4-3 kazandı. Dünya güreş literatürüne "Karelin kaldırması" olarak giren, rakibi özel bir kaldırma ve sonra da mindere vurma stili çıkarmıştı. Rakibini belinden yakalayıp, ters olarak kaldırıp yüzünü mindere vuruyordu. Büyük güç ve teknik isteyen bu harekete karşı çaresiz kalan rakipleri hem moral olarak çöküyor hem de yüzlerinin mindere vurmasıyla sersemliyorlardı. Bu kaldırmaya verilen ad daha sonra yük taşıma araçlarına marka oldu. Karelin üç kez olimpiyat, 9 kez dünya ve 12 kez de Avrupa şampiyonu oldu. Dakika başına 3 puan ortalamasıyla güreşmesi bir dünya rekorudur. 887 kez mindere çıktı ve sadece 2 kez kaybetti. İlkini anlatmıştık. Gelelim ikincisine… 2000 Sydney Olimpiyatları'na 4. altın madalyayı almak için gelmişti. Finalde Amerikalı Rollon Gardner'le güreşti. Karelin'in boyu 1,91 kilosu ise 130'du. Beş yaş genç olan Gardner ise 1,87'ydi ve 120 kiloydu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma uzatmaya gitti.