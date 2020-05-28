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    • 28.05.2020 14:37
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    Spor Kulübü ünlü 'ın kitabını ihbar etti: İftira atıyor

    Son dakika haberine göre Lig'de birçok takımı çalıştıran tecrübeli 'ın kendi hayatını anlatan ” isimli kitabında Spor Kulübüyle ilgili yazdığı yazılar nedeniyle savcılığa ihbar edildi. GS Spor Kulübü şikayet dilekçesinde, ‘Bakkal kulübümüze iftira atıyor, sözleri şampiyonluğumuza gölge düşürme ve kulübümüzü lekeleme çabalarıdır’ ifadeleri kullanıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in özel haberi.

    Galatasaray o kitabı ihbar etti
    Tecrübeli futbol insanı ve , geçtiğimiz günlerde bir kitap yazdı. "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabın bir bölümünde, 34 sene öncesinden bir anısını paylaşan Bakkal, 'ın Denizlisporlu oyunculara teşvik i verdiğini anlattı. O günün parasıyla, kişi başı 2 milyon lira aldıklarını belirtti. O sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi ile oynayacakları maça dopingli çıktıklarını da ekleyen Bakkal, 'Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim' diyerek prim aldıklarını ileri sürdü.



    'BU BİR İFTİRADIR'
    GS yönetimi, Mesut Bakkal'ın Galatasaray Profesyonel futbol takımının elde etmiş olduğu başarılarıla ilgili şüphe uyandıracak yazıları nedeniyle kulübe zarar verdiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde, "Başta 30 milyondan fazla Galatasaray taraftarı üzerinde infiale sebep verecek asılsız ve mesnetsiz iddialarla kulübü zor durumda bırakmıştır. Söz konusu iddialara ilişkin Galatasaray Spor Kulübü üst düzey yöneticilerinden Ergun Gürsoy böyle bir olayın olmadığını, tamamen iftiradan ibaret olduğunu açıklamıştır. Mesut Bakkal'ın söz konusu iddialarıyla ilgili beyanları iftira ve hakaret içerikli olup cezalandırılması gerekmektedir." dedi. Mesut Bakkal'la ilgili soruşturma başlatıldı.

    DİLEK YAMAN DEMİR/SABAH

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