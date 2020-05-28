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    • 28.05.2020 15:49
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    Sofiane Feghouli'yi elden çıkarıyor | Tam 10 milyon...

    Koronavirüs nedeniyle ekonomi politikalarını, virüsün yarattığı krizi çözümlendirmeye odaklanan yüksek maaş alan isimleri satışa çıkarmıştı. Oynadığı futbolla taraftarları memnun eden Fas asıllı Sofiane Feghouli bunlardan biri. Arabistan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, sarı kırmızılı kulüple bu transfer için iletişime geçecek takımı açıkladı.

    Feghouli yolcu! Görüşmeler başladı

    Galatasaray'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Feghouli, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya çok yakın...

    Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.

    HEDEF 10 MİLYON EURO
    Fotomaç'ın derlediği; Slaati adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı planlıyor.

    AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR
    Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün Al Nasr olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.

    Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.
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