Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den Daum’a telefon şakası! Numarası alındı ama hiç kimse aramadı...

    arayışındaki ’de yöneticiler, 3 ay önce ’de ’dan telefon numarasını aldı. Ancak Alman hocayı hiç kimse aramadı.

    Daum’a telefon şakası
    Ersun Yanal'ın gidişinin ardından 'de adayları arasında ismi yer alan , 3 ay önce 'nın kentindeki bir organizasyonda Sarı-Lacivertli yöneticilerle buluşmuştu. F.Bahçeli yöneticilerin burada Daum'dan irtibata geçmek üzere telefon numarasını aldığı ancak 3 aydır Alman teknik adamı Sarı-Lacivertli kulüpten kimsenin aramadığı ortaya çıktı.

    HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
    Fenerbahçe'de     bir kez daha teknik adamlık yapma umudu doğan Daum'un, kendisiyle uzun süredir temasa geçilmemesiyle hayalleri suya düşmüş oldu. Daum daha önce 2 kez F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.

    FENER'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPTI
    Şu an takım çalıştırmayan Cristoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2003-04 ve 2004-05 yıllarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı.
    Haberler Spor Fenerbahçe'den Daum’a telefon şakası! Numarası alındı ama hiç kimse aramadı...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri