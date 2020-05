Dünyaca ünlü Four Four Two dergisi, son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu belirledi. Listede Galatasaray forması giymiş 4 oyuncu yer aldı. Listede Hagi 59, Sneijder 77, Drogba 84 ve Ribery 77. sırada kendilerine yer buldu. Zirvede ise Lionel Messi yer aldı.