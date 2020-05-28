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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    Başkan 'ndan büyük motivasyon! Tam 50 gün boyunca ’da kalacak...

    spor Başkanı , sezon tamamlanana kadar futbolcularla iç içe yaşayacak. Ağaoğlu, tam 50 gün boyunca Trabzon'da kalacak ve takıma moral ve motivasyon depolayacak.




    Trabzonspor, Süper Lig'i şampiyon tamamlamakta kararlı... Başkan Ahmet Ağaoğlu, zorlu coronavirüs döneminde futbolcuların ve teknik heyetin yanından ayrılmayacak.



    Başkan Ağaoğlu, tam 50 gün boyunca Trabzon'da kalacak ve takıma moral ve motivasyon depolayacak.

    ÖZEL PRİM BELİRLENECEK
    Karadeniz Fırtınası'nda yönetim kurulunun şampiyonluk için önümüzdeki günlerde özel bir prim açıklayacağı öğrenildi... Bilindiği gibi Trabzonspor'da tüm ödemeler gerçekleştirildi.



    ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI
    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden de şampiyonluk hedefiyle ilgili "Sizin gücünüzdür kara bulutları dağıtan, sizin mücadelenizdir karanlığı yırtacak olan!.." paylaşımı geldi…

    FUTBOLCULAR MESAJI ALDI!
    Trabzonspor'da kaptan Sosa ve diğer futbolcuların antrenmandaki hırsı da dikkat çekiyor. Bordo-Mavili oyuncular da antrenmandaki görüntüleriyle şampiyonluk havasına girmiş durumda.



    Trabzonspor antrenmanlarında kemik sesleri duyuluyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir de takımın performansından memnun.

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