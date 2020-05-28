Trabzonspor, Süper Lig'i şampiyon tamamlamakta kararlı... Başkan Ahmet Ağaoğlu, zorlu coronavirüs döneminde futbolcuların ve teknik heyetin yanından ayrılmayacak.
Başkan Ağaoğlu, tam 50 gün boyunca Trabzon'da kalacak ve takıma moral ve motivasyon depolayacak.
ÖZEL PRİM BELİRLENECEK
Karadeniz Fırtınası'nda yönetim kurulunun şampiyonluk için önümüzdeki günlerde özel bir prim açıklayacağı öğrenildi... Bilindiği gibi Trabzonspor'da tüm ödemeler gerçekleştirildi.
ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden de şampiyonluk hedefiyle ilgili "Sizin gücünüzdür kara bulutları dağıtan, sizin mücadelenizdir karanlığı yırtacak olan!.." paylaşımı geldi…
FUTBOLCULAR MESAJI ALDI!
Trabzonspor'da kaptan Sosa ve diğer futbolcuların antrenmandaki hırsı da dikkat çekiyor. Bordo-Mavili oyuncular da antrenmandaki görüntüleriyle şampiyonluk havasına girmiş durumda.
Trabzonspor antrenmanlarında kemik sesleri duyuluyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir de takımın performansından memnun.