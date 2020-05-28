



ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden de şampiyonluk hedefiyle ilgili "Sizin gücünüzdür kara bulutları dağıtan, sizin mücadelenizdir karanlığı yırtacak olan!.." paylaşımı geldi…



FUTBOLCULAR MESAJI ALDI!

Trabzonspor'da kaptan Sosa ve diğer futbolcuların antrenmandaki hırsı da dikkat çekiyor. Bordo-Mavili oyuncular da antrenmandaki görüntüleriyle şampiyonluk havasına girmiş durumda.