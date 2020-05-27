



11 KEZ MİLLİ OLDU…

30 yaşında ve 1.88 boyunda olan Leroy Fey 11 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. Hollandalı oyuncu, Twente formasıyla Avrupa Ligi'nde Bursaspor'a attığı golle de hafızalarda yer etti.