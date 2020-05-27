Beşiktaş'ın Feyenoord'un merkez orta saha oyuncusu Leroy Fer'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği ve teklifin de Yalçın'ın bilgisi dahilinde yapıldığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın Leroy Fer ile maddi konularda büyük oranda anlaşma sağladığı, Feyenoord'un sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonu olsa da bu sorunun da çözümüne yaklaşıldığı öğrenildi.
11 KEZ MİLLİ OLDU…
30 yaşında ve 1.88 boyunda olan Leroy Fey 11 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. Hollandalı oyuncu, Twente formasıyla Avrupa Ligi'nde Bursaspor'a attığı golle de hafızalarda yer etti.