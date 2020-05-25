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    • 26.05.2020 00:45
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    'dan eşi görülmemiş uygulama! Kaleci için üzerinden anket başlatıldı

    İskoçya ekiplerinden , 37 yaşındaki file bekçisi 'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için 'da anket başladı. Maley'nin takımda kalığ kalmayacağı anket sonucuna göre belli olacak.

    Tecrübeli kalecinin kaderi Twitter'a bağlı!

    İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir uygulamayla tecrübeli kaleci Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

    TWITTER'DA ANKET BAŞLATILDI
    Kulübün resmi Twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

    48 saat boyunca sürecek olan ankete 4 saatte 90 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.

    "Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
    Haberler Spor Livingston'dan eşi görülmemiş uygulama! Kaleci Gary Maley için Twitter üzerinden anket başlatıldı
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