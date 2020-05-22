



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Ancak Lovric'in 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Lovric'in de kiralanması gündemde. Ancak kulübü kiralamaya izin vermezse bonservisinde indirim istenecek.



BAŞAKŞEHİR DE İSTEMİŞTİ

Lovric'in G.Saray'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, temaslar halen devam ediyor. Lovric, geçtiğimiz yaz uzun süre Başakşehir'in gündeminde kalmıştı.