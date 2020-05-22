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    • Spor
    • 22.05.2020 Gazete
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    'den 'a 'En büyük kupa' göndermesi! karıştı...

    2017'de Euroleague'de şampiyon olan bu başarının 3. yıl dönümünde Twitter'dan paylaşım yaptı. Sarı- Lacivertliler'in, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupa" mesajını atması ortalığı karıştırdı.

    ‘En büyük kupa’ polemiği
    2017'de Euroleague'de şampiyon olan bu başarının 3. yıl dönümünde Twitter'dan paylaşım yaptı. Sarı- Lacivertliler'in, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupa" mesajını atması ortalığı karıştırdı. lı taraftarlar, 'de ve tekerlekli basketbolda kazanılan şampiyonlukları hatırlatırken, ezeli rakiplerine tepki gösterdi. Ayrıca voleybolda Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı da hatırlatıldı. Ancak Fener'in bu paylaşımı, Galatasaray'ın Kupası zaferinin 20. yılı olması nedeniyle attığı öne sürüldü.






    SOSYAL MEDYA KARIŞTI!
    Fenerbahçe'nin attığı bu mesaj da bir anda günün konusu oldu.
    Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'En büyük kupa' göndermesi! Sosyal medya karıştı...
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