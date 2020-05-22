2017'de Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe bu başarının 3. yıl dönümünde Twitter'dan paylaşım yaptı. Sarı- Lacivertliler'in, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupa" mesajını atması ortalığı karıştırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Kadınlar Euroleague'de ve tekerlekli basketbolda kazanılan şampiyonlukları hatırlatırken, ezeli rakiplerine tepki gösterdi. Ayrıca voleybolda Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı da hatırlatıldı. Ancak Fener'in bu paylaşımı, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 20. yılı olması nedeniyle attığı öne sürüldü.
SOSYAL MEDYA KARIŞTI!
Fenerbahçe'nin attığı bu mesaj sosyal medyada bir anda günün konusu oldu.
SOSYAL MEDYA KARIŞTI!
Fenerbahçe'nin attığı bu mesaj sosyal medyada bir anda günün konusu oldu.