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    • Spor
    • 20.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, yı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, yı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.




    MARTIN SKRTEL
    'in stoperi evinde çalışmalarını sürdürürken oğlundan yardım alıyor.

    BOATENG
    'ın yıldız oyuncusu, fotoğrafına, "Kim saçlarımı kesmek isteri" notunu ekledi.



    HARUN TEKİN
    'nin kalecisi boş vakitlerini köpeğiyle eğlenerek değerlendiriyor.

    MARCAO
    Son dönemde sıkı bir çalışma programı uygulayan G.Saraylı Marcao, idmanlarını aksatmıyor.



    DAVID LUIZ
    Arsenalli , 'de futbola dönüş kararıyla idmanlarına hız verdi.

    UĞURCAN ÇAKIR
    'un kalecisi sosyal medyadan kardeşinin doğum gününü kutladı.
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