Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
MARTIN SKRTEL
Başakşehir'in stoperi evinde çalışmalarını sürdürürken oğlundan yardım alıyor.
BOATENG
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu, fotoğrafına, "Kim saçlarımı kesmek isteri" notunu ekledi.
HARUN TEKİN
Fenerbahçe'nin kalecisi boş vakitlerini köpeğiyle eğlenerek değerlendiriyor.
MARCAO
Son dönemde sıkı bir çalışma programı uygulayan G.Saraylı Marcao, idmanlarını aksatmıyor.
DAVID LUIZ
Arsenalli David Luiz, İngiltere'de futbola dönüş kararıyla idmanlarına hız verdi.
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor'un kalecisi sosyal medyadan kardeşinin doğum gününü kutladı.
MARTIN SKRTEL
Başakşehir'in stoperi evinde çalışmalarını sürdürürken oğlundan yardım alıyor.
BOATENG
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu, fotoğrafına, "Kim saçlarımı kesmek isteri" notunu ekledi.
HARUN TEKİN
Fenerbahçe'nin kalecisi boş vakitlerini köpeğiyle eğlenerek değerlendiriyor.
MARCAO
Son dönemde sıkı bir çalışma programı uygulayan G.Saraylı Marcao, idmanlarını aksatmıyor.
DAVID LUIZ
Arsenalli David Luiz, İngiltere'de futbola dönüş kararıyla idmanlarına hız verdi.
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor'un kalecisi sosyal medyadan kardeşinin doğum gününü kutladı.