Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de kararını verdi! Fedaya ve imzaya hazır...

    Bundesliga’dan 2 teklifi geri çeviren , Sarı-Lacivertli yönetime yeni sözleşme için maaş indirimine hazır olduğunu net bir şekilde ifade etti.



    Sakatlığı     nedeniyle sözleşmesinin son sezonunda Fenerbahçe'ye katkı veremeyen, forma giydiği birkaç maçta eski formundan oldukça uzak olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de kalmak için adeta gözünü kararttı!



    Bundesliga'da yer alan 2 takımdan aldığı teklifi geri çeviren milli sol bek Fenerbahçe'de kalmak ve takıma kaptanlık yapmak istiyor. Bunun için de maaşında önemli bir oranda indirimi kabul ettiğini yönetime bildirdi.



    Ancak yönetim Hasan Ali'ye pek sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferine göre Hasan Ali hakkındaki kararını verecek.

    Haberler Spor Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım kararını verdi! Fedaya ve imzaya hazır...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri