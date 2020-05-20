Sakatlığı nedeniyle sözleşmesinin son sezonunda Fenerbahçe'ye katkı veremeyen, forma giydiği birkaç maçta eski formundan oldukça uzak olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de kalmak için adeta gözünü kararttı!
Bundesliga'da yer alan 2 takımdan aldığı teklifi geri çeviren milli sol bek Fenerbahçe'de kalmak ve takıma kaptanlık yapmak istiyor. Bunun için de maaşında önemli bir oranda indirimi kabul ettiğini yönetime bildirdi.
Ancak yönetim Hasan Ali'ye pek sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferine göre Hasan Ali hakkındaki kararını verecek.