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    • 19.05.2020 15:26
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    'dan son dakika açıklaması! İşte Başkan 'in son sağlık durumu

    'dan Başkan 'in son sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde beyin operasyonu geçiren ancak dün apar topar yeniden ameliyata alınan Mustafa Cengiz herkesi korkutmuştu. Galatasaray Kulübü mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son sağlık durumu...

    G.Saray açıkladı! İşte Cengiz'in son durumu

    Başkanı , dün geçirdiği mide ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alındı. Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Başkanımız Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştı. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz"

    Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.

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