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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    18’lik imza için hazır

    forması giyen 18 yaşındaki golcü oyuncu ’u istedi. Teklifi Buca’nın başkanı da doğruladı. Görüşmeler sürüyor.

    18’lik Barış Sungur imza için hazır
    Bucaspor Başkanı , için Başkanı ile görüştüklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin Barış için 1.5 milyon TL, sonraki satıştan pay ve 2 de kiralık oyuncu teklif ettiği öğrenildi. Buca ise 500 bin Euro istiyor. Barış Sungur'un Fenerbahçe'ye imza atmayı istediği de gelen haberler arasında.

    FENER'İN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
    Barış Sungur'u isteyen takımları arasında Fenerbahçe dışında 'in de adı geçiyor. Başakşehir'in teklifinin de Fenerbahçe'den daha iyi olduğu da belirtiliyor.
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