18’lik Barış Sungur imza için hazır

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Barış Sungur için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin Barış için 1.5 milyon TL, sonraki satıştan pay ve 2 de kiralık oyuncu teklif ettiği öğrenildi. Buca ise 500 bin Euro istiyor. Barış Sungur'un Fenerbahçe'ye imza atmayı istediği de gelen haberler arasında.
FENER'İN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Barış Sungur'u isteyen Süper Lig takımları arasında Fenerbahçe dışında Başakşehir'in de adı geçiyor. Başakşehir'in teklifinin de Fenerbahçe'den daha iyi olduğu da belirtiliyor.
FENER'İN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Barış Sungur'u isteyen Süper Lig takımları arasında Fenerbahçe dışında Başakşehir'in de adı geçiyor. Başakşehir'in teklifinin de Fenerbahçe'den daha iyi olduğu da belirtiliyor.