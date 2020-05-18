ROCKY filminde Sylvester Stallone'nun yumruklarını sertleştirmek için mezbahada etlere yumruk atması, onun gerçek hayatından alınma bir kesittir. JOE Frazier, 12 Ocak 1944'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina Eyaleti'nin Beaufort şehrinde ailenin 12. ve en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, mısır tarlalarında ortakçı olarak çalışan bir çiftçiydi. Joe'nun doğduğu yıl geçirdiği traktör kazası sonrası sol kolu kesildi. Ailenin eve siyah beyaz televizyon alıp, boks maçlarını komşulara para karşılığı seyrettirmeye başlaması Joe'nun da boksla ilk tanışması oldu. Bir çuvala doldurduğu mısır koçanlarıyla yaptığı torbaya attığı yumruklarla boks çalışmaya başladı. Bahçelerindeki domuzun saldırması sonucu sol dirseği kırıldı. Doktora gidecek paraları olmadığı için kolu kendi kendine hatalı olarak kaynadı.
BABASININ çalıştığı çiftliğin beyaz sahibiyle kavga ettiğinde artık orada duramayacağını anladı. New York'ta çalışan abisinin yanına gittiğinde 15 yaşındaydı. Bir meşrubat firmasında 9 ay hamal olarak çalışıp, Philadelphia'ya gitti. Orada bir mezbahada işe girdi. Rocky filmine ilham olan etleri yumruklayıp boks çalışması işte o günlerin beyaz perdeye yansımasıdır. 16 yaşında ringlerde dövüşmeye başladı. 1962, 63 ve 64'te üç yıl arka arkaya altın eldiven boks şampiyonu oldu. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda milli takıma yedek olarak seçildi. Buster Mathis sakatlanınca onun yerine ringe çıktı ve olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyat sonrası profesyonel boksa geçti. Muhammed Ali'yle yolları da o yıl kesişti. Muhammed Ali, 1967'de Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddedince, cezaevine girdi, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı da elinden alındı. Cezaevinden çıkması için kefalet ücretini ödeyenlerden birisi de Frazier'di. ALI'NIN unvanı elinden alınınca yeni şampiyonu belirlemek için yapılan bir dizi maç sonucu, hiç mağlup olmadan 1970'te altın kemerin yeni sahibi Frazier oldu. Muhammed Ali de aynı yıl mahkeme kararıyla boksa dönünce gerçek şampiyonun kendisi olduğunu söyledi. Artık Frazier'e düşman olmuştu. Ona en ağır hakaretleri ediyor ve beyazların kuklası diyordu. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu'nu belirlemek için New York'ta bulunan Madison Square Garden'de 8 Mart 1971'de Joe Frazier ve Muhammed Ali arasında yapılan unvan maçına boks tarihinde "yüzyılın dövüşü" denir. Bu karşılaşma, aynı zamanda boks tarihinin en büyük rekabeti sayılan ve "üçleme" adı verilen üç maçın da ilkiydi.
MUHAMMED ALİ'Yİ YENDİ
FRAZIER, 1.80 boyundaydı. Ağır sıklet için kısa sayılıyordu. Çok kuvvetli olan sol kroşesiyle Muhammed Ali'yi 15. ve son rauntta düşürdü. Maçı da oy birliğiyle kazandı. Muhammed Ali hayatında ilk kez yenilmişti. FRAZIER 1973'te George Foreman'a 2. rauntta hakem kararıyla yenilip unvanını kaybetti. FRAZIER ile Ali, ikinci maçlarını 1974'te yine aynı yerde yaptılar. 12 Rauntluk maçta Ali çok üstündü. Bu kez de Ali üç hakemin oy birliğiyle maçı kazandı.
1976'DA BOKSU BIRAKTI
ALİ ve Frazier, 3. ve son kez 1975'te Manila'da karşılaştı. 15 Rauntluk maçın 14. raundunda Ali maçı hakem kararıyla kazandı. Frazier 1976'da Foreman'a karşı bir kez daha kaybedince aktif boksu bırakıp, müzik yaptı ve kendisini yeni boksörler yetiştirmeye adadı. 7 Kasım 2011'de 67 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti. Lakabı "Smoking Joe" olduğu için sigara içiyor veya smokin giydiği sanılabilir. O kadar sert yumruk atıyordu ki eldivenlerinden yumruk çıkıyordu. O yüzden ona hocası "Smoking Joe" demişti. O tıpkı lakabı gibi bütün hayatı boyunca yanlış anlaşılmış, hatta çoğu zaman da haksızlık yapılmış bir efsanedir.
MUHAMMED ALİ'Yİ CEZAEVİNDEN ÇIKARDI
Muhammed Ali, 1967'de Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddedince, cezaevine girdi. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı elinden alındı. Cezaevinden çıkması için kefalet ödeyenlerden birisi de Frazier'di. 1971'de Muhammed Ali ile yüzyılın dövüşünü yaptı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER /31
BABASININ çalıştığı çiftliğin beyaz sahibiyle kavga ettiğinde artık orada duramayacağını anladı. New York'ta çalışan abisinin yanına gittiğinde 15 yaşındaydı. Bir meşrubat firmasında 9 ay hamal olarak çalışıp, Philadelphia'ya gitti. Orada bir mezbahada işe girdi. Rocky filmine ilham olan etleri yumruklayıp boks çalışması işte o günlerin beyaz perdeye yansımasıdır. 16 yaşında ringlerde dövüşmeye başladı. 1962, 63 ve 64'te üç yıl arka arkaya altın eldiven boks şampiyonu oldu. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda milli takıma yedek olarak seçildi. Buster Mathis sakatlanınca onun yerine ringe çıktı ve olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyat sonrası profesyonel boksa geçti. Muhammed Ali'yle yolları da o yıl kesişti. Muhammed Ali, 1967'de Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddedince, cezaevine girdi, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı da elinden alındı. Cezaevinden çıkması için kefalet ücretini ödeyenlerden birisi de Frazier'di. ALI'NIN unvanı elinden alınınca yeni şampiyonu belirlemek için yapılan bir dizi maç sonucu, hiç mağlup olmadan 1970'te altın kemerin yeni sahibi Frazier oldu. Muhammed Ali de aynı yıl mahkeme kararıyla boksa dönünce gerçek şampiyonun kendisi olduğunu söyledi. Artık Frazier'e düşman olmuştu. Ona en ağır hakaretleri ediyor ve beyazların kuklası diyordu. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu'nu belirlemek için New York'ta bulunan Madison Square Garden'de 8 Mart 1971'de Joe Frazier ve Muhammed Ali arasında yapılan unvan maçına boks tarihinde "yüzyılın dövüşü" denir. Bu karşılaşma, aynı zamanda boks tarihinin en büyük rekabeti sayılan ve "üçleme" adı verilen üç maçın da ilkiydi.
MUHAMMED ALİ'Yİ YENDİ
FRAZIER, 1.80 boyundaydı. Ağır sıklet için kısa sayılıyordu. Çok kuvvetli olan sol kroşesiyle Muhammed Ali'yi 15. ve son rauntta düşürdü. Maçı da oy birliğiyle kazandı. Muhammed Ali hayatında ilk kez yenilmişti. FRAZIER 1973'te George Foreman'a 2. rauntta hakem kararıyla yenilip unvanını kaybetti. FRAZIER ile Ali, ikinci maçlarını 1974'te yine aynı yerde yaptılar. 12 Rauntluk maçta Ali çok üstündü. Bu kez de Ali üç hakemin oy birliğiyle maçı kazandı.
1976'DA BOKSU BIRAKTI
ALİ ve Frazier, 3. ve son kez 1975'te Manila'da karşılaştı. 15 Rauntluk maçın 14. raundunda Ali maçı hakem kararıyla kazandı. Frazier 1976'da Foreman'a karşı bir kez daha kaybedince aktif boksu bırakıp, müzik yaptı ve kendisini yeni boksörler yetiştirmeye adadı. 7 Kasım 2011'de 67 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti. Lakabı "Smoking Joe" olduğu için sigara içiyor veya smokin giydiği sanılabilir. O kadar sert yumruk atıyordu ki eldivenlerinden yumruk çıkıyordu. O yüzden ona hocası "Smoking Joe" demişti. O tıpkı lakabı gibi bütün hayatı boyunca yanlış anlaşılmış, hatta çoğu zaman da haksızlık yapılmış bir efsanedir.
MUHAMMED ALİ'Yİ CEZAEVİNDEN ÇIKARDI
Muhammed Ali, 1967'de Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddedince, cezaevine girdi. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı elinden alındı. Cezaevinden çıkması için kefalet ödeyenlerden birisi de Frazier'di. 1971'de Muhammed Ali ile yüzyılın dövüşünü yaptı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER /31