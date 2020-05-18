filminde'nun yumruklarınısertleştirmek için mezbahadaetlere yumruk atması, onun gerçekhayatından alınma bir kesittir.Babası, mısır tarlalarında ortakçıolarak çalışan bir çiftçiydi.'nundoğduğu yıl geçirdiği traktör kazasısonrası sol kolu kesildi.Ailenin eve siyahbeyaz televizyonalıp, boks maçlarınıkomşulara parakarşılığı seyrettirmeyebaşlaması'nunda boksla ilktanışması oldu.Bahçelerindekidomuzunsaldırması sonucu soldirseği kırıldı. Doktoragidecek paralarıolmadığı için kolukendi kendine hatalıolarak kaynadı.çalıştığı çiftliğinbeyaz sahibiyle kavga ettiğindeartık orada duramayacağını anladı.'ta çalışan abisinin yanınagittiğinde 15 yaşındaydı. Birmeşrubat firmasında 9 ay hamalolarak çalışıp, P'yagitti. Orada bir mezbahada işegirdi.filmine ilham olanetleri yumruklayıp boks çalışmasıişte o günlerin beyaz perdeye yansımasıdır.1962, 63ve 64'te üç yıl arka arkayaaltın eldiven boksşampiyonu oldu.ı'ndamilli takımayedek olarak seçildi.Buster Mathissakatlanınca onunyerine ringeçıktı veolimpiyatşampiyonu oldu. Olimpiyat sonrasıprofesyonel boksa geçti.'yle yolları da o yıl kesişti.Muhammed, 1967'de'na gitmeyi reddedince,cezaevine girdi,Cezaevinden çıkması içinkefalet ücretini ödeyenlerdenbirisi de'di.unvanı elindenalınınca yenişampiyonubelirlemek içinyapılan bir dizimaç sonucu,hiç mağlupolmadan1970'te altınkemerinyeni sahibioldu.de aynıyıl mahkemekararıylaboksa dönüncegerçek şampiyonunkendisi olduğunusöyledi. Artık'e düşmanolmuştu.Ona en ağırhakaretleriediyor vebeyazlarınkuklasıdiyordu.'nubelirlemekiçin'tabulunan'devearasındayapılan unvan maçına bokstarihindedenir. Bu karşılaşma, aynı zamandaboks tarihinin en büyük rekabetisayılan veadı verilen üçmaçın da ilkiydi.1.80 boyundaydı. Ağır sıklet için kısa sayılıyordu. Çok kuvvetli olan sol kroşesiyle'yi 15. ve son rauntta düşürdü. Maçı da oy birliğiyle kazandı.hayatında ilk kez yenilmişti.1973'te'a 2. rauntta hakem kararıyla yenilip unvanını kaybetti.ile, ikinci maçlarını 1974'te yine aynı yerde yaptılar. 12 Rauntluk maçtaçok üstündü. Bu kez deüç hakemin oy birliğiyle maçı kazandı.ve, 3. ve son kez 1975'te'da karşılaştı.1976'da'a karşı bir kez daha kaybedince aktif boksu bırakıp, müzik yaptı ve kendisini yeni boksörler yetiştirmeye adadı. 7 Kasım 2011'de 67 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti. Lakabıolduğu için sigara içiyor veya smokin giydiği sanılabilir. O kadar sert yumruk atıyordu ki eldivenlerinden yumruk çıkıyordu. O yüzden ona hocasıdemişti.Muhammed Ali, 1967'de Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddedince, cezaevine girdi. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı elinden alındı. Cezaevinden çıkması için kefalet ödeyenlerden birisi de Frazier'di. 1971'de Muhammed Ali ile yüzyılın dövüşünü yaptı.