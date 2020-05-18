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    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
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    Başkanı Ali Koç, Gökhan ve Caner için Çebi ile görüştü: Anlaşamazsanız devreye gireriz

    F.Bahçe Başkanı, Caner ve Gökhan’ın i konusunda ’yi arayarak, “Onlarla görüşmedik. Ancak siz anlaşamazsanız devreye gireriz” sözünü verdi.

    Siz anlaşamazsanız devreye gireriz
    Ali Koç'tan sürpriz telefon… Başkanı'nın listelerinde yer alan ve için Başkanı Çebi'yi telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Koç'un Çebi'ye önce geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.

    SÖYLENENLERE İTİBAR ETMEYİN
    Koç'un Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le ilgili olarak da, "Biz ne Gökhan'la ne de Caner'le hiç görüşmedik. Teklif de yapmadık. Bu konuda söylenenlere sakın itibar etmeyin" dediği öne sürüldü.

    İÇİNİZ RAHAT OLSUN
    Ali Koç'un ardından, "Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le önce sizin konuşmanızı bekliyorum. Eğer siz onlarla anlaşamaz ve bağınızı tamamen koparırsanız o zaman biz devreye gireriz. Bu konuda içiniz kesinlikle rahat olmalı" garantisi verdiği belirlendi.




    SKORA KATKILARI BÜYÜK
    Beşiktaş'ta skora katkı sağlayan oyuncuların başında gelen Caner ve Gökhan Gönül'ün yeniden Fenerbahçe'yi dönüp dönmeyecekleri netleşmedi. Beşiktaş 2 oyuncu için 850'er bin Euro önerecek. Caner ve Gökhan'ın durumları netleşmezken Caner Erkin dün yaptığı açıklamada, "Sağlık her şeyden önce gelir. Transfer sonraki iş" dedi.

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