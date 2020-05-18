Adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, Fernando Musllera'nın Sarı-Kırmızılı takımda kalması gerektiğini söyledi. Taffarel, "Muslera benim bütün rekorlarımı kırdı. Benim ayrılış sürecimde yapılan hatalar onun için yapılmamalı. Onun takıma vereceği çok şey var" dedi. Taffarel, UEFA Kupası zaferi için ise, "Galatasaray artık yeni zaferlere odaklanmalı" diye konuştu.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR!
Cimbom ile sayısız başarıya imza atan Muslera'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
NEYMAR GÖRÜNÜMLÜ MARCAO
Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao saçlarını sarıya boyatınca Neymar'a benzetildi. Taraftarlar "Biz ne zaman Neymar'ı aldık. Bu bildiğin Neymar" şeklinde esprili yorumlar yaptı.
LUYİNDAMA İŞİ SIKI TUTUYOR
Sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan G.Saraylı Luyindama yoğun bir program uyguluyor. Hazır hale gelmeye çalışıyor.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR!
Cimbom ile sayısız başarıya imza atan Muslera'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
NEYMAR GÖRÜNÜMLÜ MARCAO
Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao saçlarını sarıya boyatınca Neymar'a benzetildi. Taraftarlar "Biz ne zaman Neymar'ı aldık. Bu bildiğin Neymar" şeklinde esprili yorumlar yaptı.
LUYİNDAMA İŞİ SIKI TUTUYOR
Sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan G.Saraylı Luyindama yoğun bir program uyguluyor. Hazır hale gelmeye çalışıyor.