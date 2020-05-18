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    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
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    Efsane kaleciden yönetime tavsiye: kalmalı

    , ’nın takıma vereceği çok şeyi olduğunu söyledi. “Kesinlikle ’da kalmalı” ifadesini kullandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    Muslera kalmalı
    Adını tarihine altın harflerle yazdıran , Fernando Musllera'nın Sarı-Kırmızılı takımda kalması gerektiğini söyledi. Taffarel, " benim bütün rekorlarımı kırdı. Benim ayrılış sürecimde yapılan hatalar onun için yapılmamalı. Onun takıma vereceği çok şey var" dedi. Taffarel, Kupası zaferi için ise, "Galatasaray artık yeni zaferlere odaklanmalı" diye konuştu.




    1 YILLIK     SÖZLEŞMESİ VAR!
    Cimbom ile sayısız başarıya imza atan Muslera'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    NEYMAR GÖRÜNÜMLÜ MARCAO
    Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao saçlarını sarıya boyatınca 'a benzetildi. Taraftarlar "Biz ne zaman Neymar'ı aldık. Bu bildiğin Neymar" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

    LUYİNDAMA İŞİ SIKI TUTUYOR
    Sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan G.Saraylı Luyindama yoğun bir program uyguluyor. Hazır hale gelmeye çalışıyor.
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