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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    'Max'imum 2.2 milyon Euro

    Futbolcularla ‘feda’ için görüşmeler henüz başlamadı. Ancak maşalarda üst limit 2.2 miyon Euro oldu. ve Gustavo daha fazla fedakarlık yapacak.

    'Max'imum 2.2 milyon Euro
    Coronavirüs vakaları nedeniyle futbol gelirlerinin düştüğü bir dönemde 'nin gideceği yol yavaş yavaş belli oluyor. Daha önce Türk oyuncuların döviz alacaklarını Türk Lirası'na çevirerek önemli bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başkan maaşlarda üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirledi. Feda için yaılacak görüşmeler de çok kısa bir süre içinde başlayacak. Maaşları 3 milyon Euro'nun üzerinde olan ve Gustavo'nun yeni kriterlere göre herkesten fazla 'feda' yapacak olması kesin gibi.

    MAX KRUSE İÇİN 'FEDA' VAKTİ
    Takımda Gustavo ile birlikte en çok kazanan futbolcu olan Max Kruse'nin ücret indirimine vereceği cevap şimdiden merak konusu…

    ÜST LİMİTİ 1 VEYA 2 FUTBOLCU ALABİLECEK
    Üst limiti 2.2 milyon Euro olarak belirleyen Başkan Koç, "Bu rakamı 1 ya da 2 oyuncu alacak. Diğer yüksek maaşlar 2 milyonun altında olacak" dedi.

    MAURICIO ISLA'DAN İNDİRİM MESAJI
    Şili basınına açıklama yapan Isla, "Bekleyip göreceğiz. Kalan ücretimizin ne kadarını verecekler. Yüzde 30'unu mu verirler, yüzde 50'sini bilemem. Şu ana kadar kimse bizimle para konuşmadı" dedi.


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