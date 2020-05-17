Galatasaray'ın değerini bulduğu taktirde elinen çıkartmayı planladığı isimlerden birisi olan Belhanda'ya teklif üstüne teklif yağıyor. 3 Arap kulübü Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Duhail'in Faslı yıldız Belhanda'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade ediliyor.
Belhanda'yı isteyenler arasında ismi açıklanmayan bir de Çin kulübünün olduğu da iddialar arasında. Galatasaray, Belhanda'nın satışından 10 milyon Euro hedefliyor.
Sarı- Kırmızılı yönetim bunu başardığı taktirde UEFA'nın Finansal Fair Play engelini aşmada çok önemli bir adım atmış olacak.
Belhanda zaman zaman eleştirilse de Galatasaray'ın son 2 sezonda kazandığı şampiyonlukta önemli katkısı vardı.