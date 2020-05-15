Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
NEYMAR
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
VAN PERSIE
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, boş vaktini golf oynayarak değerlendiriyor.
YUSUF YAZICI
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ağabeyi ile 'çivili futbol' oynadı.
AZIZ BEHICH
Başakşehir'in sol beki maskesiyle birlikte gerçekleştirdiği antrenmanın görüntülerini paylaştı.
SHARAPOVA
Tenisi bırakan Sharapova, spor yaparken çektiği videoları Instagramdan paylaşıyor.
DE COLO
Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu evinde oğluyla birlikte eğleniyor.
NEYMAR
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
VAN PERSIE
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, boş vaktini golf oynayarak değerlendiriyor.
YUSUF YAZICI
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ağabeyi ile 'çivili futbol' oynadı.
AZIZ BEHICH
Başakşehir'in sol beki maskesiyle birlikte gerçekleştirdiği antrenmanın görüntülerini paylaştı.
SHARAPOVA
Tenisi bırakan Sharapova, spor yaparken çektiği videoları Instagramdan paylaşıyor.
DE COLO
Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu evinde oğluyla birlikte eğleniyor.