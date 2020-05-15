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    • Spor
    • 15.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    NEYMAR
    'nin yıldız futbolcusu evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.



    VAN PERSIE
    'nin eski futbolcusu Robin Persie, boş vaktini golf oynayarak değerlendiriyor.



    YUSUF YAZICI
    Lille'de forma giyen milli futbolcumuz , ağabeyi ile 'çivili futbol' oynadı.



    AZIZ BEHICH
    'in sol beki maskesiyle birlikte gerçekleştirdiği antrenmanın görüntülerini paylaştı.



    SHARAPOVA
    Tenisi bırakan Sharapova, spor yaparken çektiği videoları paylaşıyor.



    DE COLO
    Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu evinde oğluyla birlikte eğleniyor.
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