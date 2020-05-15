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    • Spor
    • 15.05.2020 Gazete
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    'a müjdesi!

    Adı ile anılan lı Diagne’nin bir başka ekibi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne için İngiliz ekiplerinden resmi bir girişim bekliyor.

    Diagne müjdesi



    İngiltere'den     Galatasaray'ı sevindiren bir transfer haberi geldi… Bir süre önce adı Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile anılan Senegalli golcünün bu kez Premier Lig temsilcisi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.



    Diagne'nin de Premier Lig faktörüyle Watford'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray'a bonservisi toplamda 13 milyon Euro'ya mâl olan 30 yaşındaki forveti, 5-6 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne için İngiliz ekiplerinden resmi bir girişim bekliyor.



    TERİM TAKIMDA İSTEMİYOR
    Fatih Terim disiplinsiz hareketleri sebebiyle Mbaye Diagne'yi takımında istemiyor.

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