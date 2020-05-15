Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine henüz kimseyi getirmeyen Fenerbahçe'de işlerin sanıldığı kadar net olmadığı ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklar Nenad Bjelica ile görüşen Başkan Ali Koç'un Hırvat teknik direktör için henüz kesin kararını vermediğini belirtiyor.
İKİ ADAYDAN BİRİ OLCAK
Yönetim içinde Erol Bulut ismini destekleyenler var. Başkan Ali Koç'un da Bulut'a karşı olmadığı biliniyor. Büyük ihtimalle yeni teknik direktör Bjelica ile Erol Bulut arasından seçilecek.
SON KARARI KOÇ VERECEK
Hırvat basınından gelen son bilgilere göre Bjelica görevi kabul etmeye hazır. Ancak Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Koç kesin kararını vermediği için
Hırvat hocaya karşı zaman kazanmaya çalışıyor.
ZAMAN BULUT'UN LEHİNE Mİ?
Başkan Ali Koç gerekirse kararını haziran başına kadar erteleyebilir. Ancak zaman geçtikçe Başkan Koç üzerinde Erol Bulut lehine baskıların aratabileceği de gelen haberler arasında.
BULUT SON ANA KADAR BEKLEYECEK
Nenad Bjelica ismi çıkmadan önce Fenerbahçe'in hocası olacağına kesin gözü ile bakılan hatta kendi takımından hangi oyuncuları getireceği bile konuşulan Erol Bulut'un ismi son günlerde biraz geri planda kalmıştı. Fakat hala güçlü bir aday olarak da an itibariyle ortada duruyor. Bunun farkında olan Erol Bulut Alanyaspor ile olan sözleşmesini uzatmadı. Parayı ikinci plana atmış olan Erol Bulut son ana kadar Fenerbahçe'nin kendisine yapacağı teklifini bekleyecek.