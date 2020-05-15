



BULUT SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Nenad Bjelica ismi çıkmadan önce Fenerbahçe'in hocası olacağına kesin gözü ile bakılan hatta kendi takımından hangi oyuncuları getireceği bile konuşulan Erol Bulut'un ismi son günlerde biraz geri planda kalmıştı. Fakat hala güçlü bir aday olarak da an itibariyle ortada duruyor. Bunun farkında olan Erol Bulut Alanyaspor ile olan sözleşmesini uzatmadı. Parayı ikinci plana atmış olan Erol Bulut son ana kadar Fenerbahçe'nin kendisine yapacağı teklifini bekleyecek.