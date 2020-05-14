Trabzonspor yeniden başlayacak lige iddialı hazırlanıyor ve idman temposunu her geçen gün arttırıyor. Yapılan testlerin sonucunun negatif çıkması takımdaki moralleri daha da yükseltti.
Takımı yakından takip eden Başkan Ahmet Ağaoğlu "Biz hazırız ve nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz" diyerek takımına olan güvenini ortaya koydu. Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sürekli konuşarak bilgiler alıyor.
Teknik ekibin oyuncular hakkında verdiği bilgilerden memnun kalan Başkan Ağaoğlu, "Kimin ne söylediği umurumuzda değil, biz devletin alacağı her karara saygı duyacağız. Takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz" ifadelerini kulandı.