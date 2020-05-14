



Takımı yakından takip eden Başkan Ahmet Ağaoğlu "Biz hazırız ve nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz" diyerek takımına olan güvenini ortaya koydu. Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sürekli konuşarak bilgiler alıyor.