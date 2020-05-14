Trabzonspor'un efsane futbolcusu Serdar Bali, Abdülkadir Ömür'ü çok beğendiğini ancak bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bali, "Orta sahadan geriye gelmeyip, ileride dinlenmiş olarak kalırsa daha etkin hale gelir. Kısa mesafede patlamasına kimse yetişemiyor. Ani çabuk dönüşleri çok iyi. Messi'yi iyi takip etmesi lazım" dedi.
ATTIRANA DEĞİL ATANA BAKARLAR
Bali, "Abdülkadir çok gol atar. Zaten attıranı saymıyorlar. Vahşi bir hayatta yaşıyoruz" dedi.
ATTIRANA DEĞİL ATANA BAKARLAR
Bali, "Abdülkadir çok gol atar. Zaten attıranı saymıyorlar. Vahşi bir hayatta yaşıyoruz" dedi.