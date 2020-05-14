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    • Spor
    • 14.05.2020 Gazete
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    ’den 'e: fazla geri gelme

    'un efsane futbolcusu , 'ü çok beğendiğini ancak bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bali, "Orta sahadan geriye gelmeyip, ileride dinlenmiş olarak kalırsa daha etkin hale gelir. Kısa mesafede patlamasına kimse yetişemiyor. Ani çabuk dönüşleri çok iyi. Messi'yi iyi takip etmesi lazım" dedi.

    Serdar Bali’den Ömür'e: fazla geri gelme
    Trabzonspor'un efsane futbolcusu , 'ü çok beğendiğini ancak bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bali, "Orta sahadan geriye gelmeyip, ileride dinlenmiş olarak kalırsa daha etkin hale gelir. Kısa mesafede patlamasına kimse yetişemiyor. Ani çabuk dönüşleri çok iyi. Messi'yi iyi takip etmesi lazım" dedi.

    ATTIRANA DEĞİL ATANA BAKARLAR
    Bali, "Abdülkadir çok gol atar. Zaten attıranı saymıyorlar. Vahşi bir hayatta yaşıyoruz" dedi.
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