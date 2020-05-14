Pek çok Brezilyalı futbolcunun hayat öyküsü birbirine benzer; sıkıntılı bir çocukluk ve yoksul bir aileden gelmek gibi ortak paydaları vardır. O yani tam adıyla Ricardo Izescon dos Santos Leite bizim bildiğimiz adıyla Kaka'nın hikâyesi ise farklıdır. 22 Nisan 1982'de Brezilya'nın federal bölgesi Gama'da dünyaya gelen Kaka'nın annesi lisede öğretmen, babası ise varlıklı bir İnşaat Mühendisi'ydi. İsmindeki Izecson baba, Santos Leite ise annesinin soyadıydı. Gerçek ön adı olan Ricardo'yu, kendisinden üç yaş küçük ve o da futbolcu olan Diago'nun bebekken söyleyememesi ve ona Kaka demesi yüzünden aile içinde bu adla anılır oldu. Kaka 7 yaşındayken ailesi Sao Paulo'ya taşındı. Futbola olan sevgisi yüzünden ebeveynleri onu 8 yaşında Paulista'nın futbol akademisine yazdırdı. Yoksul çocuklar kendilerine benzemeyen bir aileden geldiği için ona "Prens" adını taktılar.
ÇOK YETENEKLİYDİ
Çok yetenekliydi, ama yaşıtlarından daha kısa, zayıf ve güçsüzdü. 12 yaşındayken bunun genetik bir sorundan geldiği anlaşılınca özel beslenme ve günde altı saat süren antrenman programına tabi tutuldu. 15 Yaşında ilk sözleşmesni Paulista'yla imzaladı ve takımının gençler şampiyonu olmasında önemli rol oynadı. 18 yaşındayken hafta sonu kardeşiyle gittiği havuza balıklama atlarken başını havuzun tabanına çarpınca 6. omuru kırıldı. Felç olma riski vardı ama o kısa sürede iyileşerek atlattı. Dindar bir Katolik olan Kaka, iyileşmesini Tanrı'nın ona ünlü bir futbolcu olması için şans vermesi olarak gördü ve bu olayı hiç unutmadı. Bütün futbol hayatı boyunca gol attıktan sonra ellerini gökyüzüne açarak sevinip "Ben İsa Mesih'e aitim" mesajı vermesi de bu yüzdendir.
SAO PAULO'DA PARLADI
Sao Paulo A takımıyla ilk maçına Şubat 2001'de çıktığında 19 yaşındaydı. İki ay sonra oynanan Botofago maçında takımı 1-0 yenik durumdayken 2 gol atarak maçı döndürmesiyle ilk kez dikkat çekti. O sezon 12 gol atarak genç bir oyuncu için parlak bir başlangıç yaptı. Bu başarısı üzerine 2002'nin Ocak ayında ilk kez A milli formayı giydi. Kaka, Sao Paulo'da 3 sezon boyunca 56 maçta 22 gol atınca, bütün başarılı Brezilyalı futbolcular gibi yolu Avrupa'ya çıktı. 2003 Ağustos'ta 8,5 Milyon Euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer oldu. Milan yıldızlar topluluğuydu ama o hemen adapte oldu ve ilk sezonda 30 maçta 10 gol atarak Serie A'nın en iyi futbolcusu seçildi ve FIFA tarafından yılın futbolculuğuna aday gösterildi. Taraftarlar ona "Altın Çocuk" ve "Beyaz Smokin" lakabını taktı. Kaka takip eden iki yıl boyunca da Milan'da çok iyi oynadı ama asıl büyük başarı 2006-2007 sezonundaydı. Takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonu olurken Kaka bu turnuvada 19 gol atınca Avrupa'nın ve dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. 2009'da 67 Milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderken, Milan'da geçirdiği 6 sezonda 223 maçta 77 gol atıp, 46 asistle oynamıştı. Kaka Madrid ekibinde ilk sezonunda 8 gol 6 asistle oynarken, takımı da lig şampiyonu oldu.
SAKATLIK ONU YIKTI
Ertesi sezon başlangıcındaki diz sakatlığı onu 8 ay sahalardan uzak tuttu. Daha sonraki yıllarında iyi oynasa da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle hiçbir zaman Milan'daki performansını yakalayamadı. Real Madrid'de 4 yılda 85 maçta 23 gol, 26 asist performansıyla oynadı ve 2013'te 10 Milyon Euro bedelle Milan'a geri döndü. Milan'da yaşadığı kasık sakatlığının da etkisiyle eski parlak günlerine dönemedi ve Amerika'nın Orlando City takımına oradan da yuvası Sao Paulo'ya dönerek 2017'de futbolu bıraktı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 27