



SAO PAULO'DA PARLADI

Sao Paulo A takımıyla ilk maçına Şubat 2001'de çıktığında 19 yaşındaydı. İki ay sonra oynanan Botofago maçında takımı 1-0 yenik durumdayken 2 gol atarak maçı döndürmesiyle ilk kez dikkat çekti. O sezon 12 gol atarak genç bir oyuncu için parlak bir başlangıç yaptı. Bu başarısı üzerine 2002'nin Ocak ayında ilk kez A milli formayı giydi. Kaka, Sao Paulo'da 3 sezon boyunca 56 maçta 22 gol atınca, bütün başarılı Brezilyalı futbolcular gibi yolu Avrupa'ya çıktı. 2003 Ağustos'ta 8,5 Milyon Euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer oldu. Milan yıldızlar topluluğuydu ama o hemen adapte oldu ve ilk sezonda 30 maçta 10 gol atarak Serie A'nın en iyi futbolcusu seçildi ve FIFA tarafından yılın futbolculuğuna aday gösterildi. Taraftarlar ona "Altın Çocuk" ve "Beyaz Smokin" lakabını taktı. Kaka takip eden iki yıl boyunca da Milan'da çok iyi oynadı ama asıl büyük başarı 2006-2007 sezonundaydı. Takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonu olurken Kaka bu turnuvada 19 gol atınca Avrupa'nın ve dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. 2009'da 67 Milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderken, Milan'da geçirdiği 6 sezonda 223 maçta 77 gol atıp, 46 asistle oynamıştı. Kaka Madrid ekibinde ilk sezonunda 8 gol 6 asistle oynarken, takımı da lig şampiyonu oldu.